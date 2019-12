Incendio in un appartamento di Biella, gravemente intossicato un uomo

Un incendio è divampato al terzo piano di un palazzo al centro di Biella, in piazza Fiume. Da quanto appreso, un uomo è rimasto gravemente intossicato ed è stato trasportato all'ospedale in prognosi riservata e con molta probabilità sarà trasferito già in mattinata a Torino. Anche la moglie e la figlia sono state portate in ospedale per accertamenti, ma le loro condizioni di salute non desterebbero preoccupazione.

L'arrivo dei pompieri

Sulle cause indagano i vigili del fuoco: le fiamme si sarebbero sviluppate nella camera da letto. Ad accorgersi dell'incendio è stato un vicino che ha dato l'allarme.