Torino, investe poliziotto per sfuggire all’alt: arrestato 21enne

Un ragazzo di 21 anni è stato arrestato a Torino, nel quartiere Barriera di Milano, dopo aver investito un agente per sfuggire a un controllo di polizia. E’ successo in via Montanaro dove il giovane è stato visto in atteggiamenti sospetti insieme ad altre due persone. Quando gli agenti gli hanno imposto l’alt, il 21enne è partito a tutta velocità travolgendo un agente. A quel punto è scattato l’inseguimento, terminato in via Lanzo dove il ragazzo si è schiantato contro quattro auto in sosta.

L'arresto

Il poliziotto ferito ha riportato lesioni alla gamba destra, all'altezza della coscia e del ginocchio. Al giovane, è emerso a seguito di verifiche, era stata sospesa la patente a tempo indeterminato. Arrestato, è accusato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale ed è stato denunciato per le violazione del codice stradale.