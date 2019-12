Un incidente mortale è avvenuto quest’oggi sulla strada che collega Crescentino e Lamporo (entrambi in provincia di Vercelli). Un 62 enne di Crescentino, volontario della Croce Rossa, ha perso la vita. L'uomo si trovava in sella alla sua bicicletta quando, per cause ancora da chiarire, è stato urtato da un'automobile. La caduta per il ciclista è stata fatale, e a nulla sono valsi i soccorsi da parte dei medici del 118, arrivati sul posto. I carabinieri di Crescentino e Livorno Ferraris (nel Vercellese) stanno cercando di fare chiarezza sulla dinamica dell'incidente.