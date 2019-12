Incastrati da un'impronta, arrestati ladri a Vercelli

A Vercelli la polizia è risalita a dei malviventi partendo da un'impronta trovata in un appartamento. Così sono finiti in manette tre uomini, accusati di essere gli autori di alcuni furti in diverse abitazioni. I ladri erano dediti a svaligiare case forzando le porte d'ingresso e rubando gioielli, computer e oggetti di valore. Oltre a questo, la banda aveva messo a segno un altro colpo in un centro commerciale, riuscendo a rubare preziosi e gioielli rivenduti in un secondo momento a un "compro oro" della città. La vendita era stata effettuata con un documento contraffatto. Gli agenti sono quindi risaliti all'identità dei tre malviventi e a recuperare parte della refurtiva. Inoltre, un quarto uomo è stato raggiunto dall'obbligo di dimora