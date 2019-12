Un uomo di 37 anni è stato arrestato a Castellamonte, in provincia di Torino, dopo aver mostrato ai carabinieri un passaporto falso. Il 37enne, domiciliato in città, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine perché è stato espulso alcuni anni fa con divieto di rientro in Italia, è stato fermato per un controllo, nel corso del quale i carabinieri hanno verificato che il documento non era rispondente alle generalità conosciute dai militari di pattuglia. I successivi accertamenti hanno permesso di scoprire la sua reale posizione. L'arresto è stato convalidato e il 37enne, già scarcerato, sarà nuovamente allontanato dal territorio italiano.