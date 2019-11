Trasporti, Usb esclude Piemonte da sciopero: accolto appello di Cirio

L'Unione Sindacale di Base (Usb) ha escluso il settore dei trasporti del Piemonte dallo sciopero nazionale di oggi per la grave situazione che la Regione sta vivendo a causa delle conseguenze del maltempo. Il sindacato ha dunque accolto l’appello lanciato nei giorni scorsi dal governatore piemontese Alberto Cirio. "Aver rinunciato a esercitare un proprio diritto per aiutare i piemontesi in un momento di difficoltà, credo sia la testimonianza più bella di affetto e rispetto verso il nostro territorio", ha commentato Cirio, ringraziando l’Usb “e in particolare il suo segretario generale per la rapidità e la sensibilità con cui è stato accolto il nostro appello”, ha concluso.

La nota dell’Usb

"Alla luce del suo accorato appello - si legge nella nota firmata dal segretario generale dell'Usb, Pierpaolo Leonardi, e rivolta a Cirio - e consci della grave situazione che sta vivendo il Piemonte, a nome dell'Unione Sindacale di Base accolgo l'invito a escludere il settore dei trasporti per la Regione da lei governata dallo sciopero generale nazionale proclamato da Usb per la giornata di venerdì 29 novembre".