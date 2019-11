Un operaio è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, a causa di un incidente sul lavoro avvenuto intorno alle 15 in un'officina meccanica di Salassa, in provincia di Torino. L'uomo, secondo quanto hanno potuto accertare i carabinieri di Cuorgnè, è rimasto con una mano dentro un tornio. La dinamica è al vaglio dei tecnici dello Spresal dell'Asl To4.

I soccorsi

L'operaio è stato soccorso dal personale del 118 e dai vigili del fuoco di Rivarolo. Il personale medico lo ha stabilizzato e poi lo ha trasportato in ambulanza all'ospedale di Ivrea. Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita. A quanto si apprende, avrebbe riportato anche alcune contusioni al volto.