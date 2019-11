Maltempo ad Alessandria, notte difficile: ancora 234 gli sfollati

Dopo il maltempo del weekend (LIVE BLOG), in provincia di Alessandria i cittadini hanno trascorso una notte di apprensione. Sono ancora 234 le persone fuori casa e 160 gli isolati. Inoltre, sono stati una decina gli interventi dei vigili del fuoco, soprattutto nell'Acquese, Ovadese e Novese per la messa in sicurezza delle numerose frane sulle strade. Ad Alessandria, è tornato sotto la soglia di pericolo il fiume Bormida; stazionario, intorno alla soglia di attenzione, il livello del Tanaro, che è iniziato a calare a monte. La Procura di Alessandria, nel frattempo, indaga sulla morte di Rosanna Parodi, la 52enne travolta ieri dal fiume Bormida a Sezzadio.

Si indaga per la morte di Rosanna Parodi

"Con molta probabilità potrebbe trattarsi di un problema di sottovalutazione del pericolo e di sopravvalutazione della propria capacità di poterlo risolvere". Così il procuratore di Alessandria, Enrico Cieri, precisando che, almeno per il momento, "non ci sono indagati".

"La situazione - osserva - era di assoluta anormalità e le condotte vanno valutate alla luce di questo". E ancora: "A Sezzadio il divieto di accesso alla strada era segnalato e la via transennata - sottolinea il procuratore - La vittima voleva raggiungere il posto di lavoro e, confidando nella conoscenza del luogo, avrebbe omesso di rispettare la segnaletica".

Una dinamica simile a quanto accaduto un mese fa a Fabrizio Torre, il car driver ucciso dal maltempo a Capriata d'Orba lo scorso 21 ottobre. "Anche in quel caso c'erano le transenne e il Resort in dove era diretto aveva avvertito delle condizioni", conclude il procuratore. Il fascicolo aperto per la morte dell'uomo nelle scorse settimane è stato archiviato.

Monitorato il livello del Po

Sorvegliato speciale anche il Po, sceso nella notte nel Valenzano (ma sopra il livello di criticità a Torino). Chiuse aree golenali e argini. Scuole aperte "ma attenzione al post emergenza, soprattutto per le buche". Po monitorato per tutta la notte anche a Casale. Ad Acqui Terme - uno dei centri più colpiti dove le scuole restano chiuse - il primo cittadino Lorenzo Lucchini fa sapere che in giornata dovrebbe arrivare il Genio Civile per valutare gli interventi in ordine alle priorità. Territorio profondamente segnato anche nell'Ovadese: resta difficile la circolazione ferroviaria.

