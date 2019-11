Ritrovata morta la donna travolta dalla piena nell'Alessandrino. VIDEO

È stato ritrovato senza vita il corpo di Rosanna Parodi, la 52enne travolta dal fiume Bormida e dispersa da questa mattina a Sezzadio, nell’Alessandrino. Poco prima, i vigili del fuoco avevano ritrovato la sua auto, con la quale si stava recando a lavoro presso una casa di riposo della zona.

La ricostruzione

Secondo la ricostruzione dei soccorritori, la 52enne stava andando al lavoro in una casa di riposo della zona e, dopo aver lasciato la sua auto, si è incamminata a piedi lungo la strada provinciale 186, utilizzando il telefono cellulare per far luce nel buio. Presa dal panico per il livello dell'acqua, che continuava a salire, quando ha raggiunto l'auto, che nel frattempo aveva superato le transenne violando il divieto di circolazione, e ci si è aggrappata, ma una ondata di piena l'ha travolta insieme al mezzo.

Il cordoglio della titolare

"Era nostra dipendente da 11 anni, una persona preziosa, perbene, solare. Ci mancherà molto, è una grossa perdita per tutti noi, ospiti compresi”. Daniele Raina, direttore-gestore della casa di riposo Fondazione e Soggiorno Santa Giustina di via Papa Giovanni XXIII 15, ha voluto ricordare così Rosanna Parodi. "Sull'esatta dinamica di quanto accaduto non so ancora nulla di preciso. Mi è stato solo detto che Rosanna avrebbe parcheggiato l'auto poco prima delle transenne, per poi incamminarsi a piedi - aggiunge -. Di certo, in questi giorni ho ricevuto molte telefonate di dipendenti che non potevano venire in struttura per le pessime condizioni meteo. Tutti siamo molto vicini al marito e al figlio".

Evacuate 200 persone

Questa mattina, a causa del maltempo (IL LIVEBLOG), circa 200 persone sono state evacuate tra Acqui Terme, Cremolino, Ovada, Prasco, Alessandria, Gavi, Orsara Bormida, Terzo d'Acqui, Visone, Pareto, Montechiaro d'Acqui.

