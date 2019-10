Maltempo nell'Alessandrino: trovato morto il tassista disperso

È stato ritrovato morto il tassista disperso da ieri sera in provincia di Alessandria. Lo rendono noto fonti dei soccorritori. Il corpo dell'uomo, che era partito da Genova per condurre un cliente nella zona di Serravalle, è stato trovato a Capriata, località Villa Carolina. Era invece già stato ritrovato, vivo, il cliente, un rappresentante inglese che per lavoro si stava recando in un golf club. Risultano, invece, ancora dispersi i due anziani a Mornese.

Ingenti i danni

Tutta l'Alessandrino è in ginocchio: gli abitanti hanno trascorso una notte di paura. In queste ore si sta mobilitando la macchina della protezione civile. I volontari stanno raggiungendo la zona da Torino, Novara, Vercelli e Asti. A Bosio, 700 persone sono rimaste senza acqua e 500 senza elettricità. Evacuate 80 persone a Castelletto d'Orba, 40 a Gavi e 10 a Casalnoceto. Non è più isolata, anche se raggiungibile con difficoltà, Parodi Ligure. Inoltre, sono numerose le frane e gli allagamenti su strade ex statali e provinciali, in particolare a Ovada, tra Gavi e Francavilla Bosio, tra Novi e Pozzolo Formigaro. Scuole chiuse nel capoluogo e in numerosi altri centri. Come informa la protezione civile, sull'autostrada A21 è chiuso per allagamenti lo svincolo in direzione Milano della A7.

In provincia di Verbania

Non solo nell'Alessandrino, ma anche in provincia di Verbania. Alcuni comuni sono rimasti isolati in Valle Formazza a seguito di uno smottamento sulla strada statale 659 provocato dall'ondata di maltempo che sta interessando il Piemonte. I comuni isolati sono quelli di Crodo, Premia, Formazza e Baceno. Il maltempo ha anche provocato l'interruzione dell'energia elettrica.

Data ultima modifica 22 ottobre 2019 ore 08:30