Torino, si rompe il femore e le scoprono un aneurisma di 9 cm: salvata

Ha riportato la rottura del femore dopo una caduta in casa ma, una volta giunta al pronto soccorso dell’ospedale Mauriziano di Torino, le hanno scoperto un aneurisma dell'arteria renale di 9 centimetri. Grazie alla diagnosi tempestiva e all’immediato intervento chirurgico, l’equipe urologica diretta dal primario Roberto Migliari è riuscita a salvare una donna di 73 anni.

Le hanno asportato un rene

In seguito alla caduta, l’aneurisma, che la donna non sapeva di avere, si è rotto e ha cominciato a sanguinare. Durante l’operazione, i medici sono stati costretti ad asportarle il rene ma l’intervento è andato a buon fine e, a sette ore dalla caduta in casa, la paziente è stata salvata. "Un aneurisma di queste dimensioni è davvero eccezionale, come eccezionale è che non provochi la morte per emorragia quando si rompe”, ha sottolineato Migliari.