Si fingevano turiste per rubare, arrestate ad Asti

Quattro donne sono state arrestate dai carabinieri perché dicevano di essere delle turiste, ma in realtà depredavano le strutture, nella provincia di Asti, che le ospitavano. Sono tutte state scoperte dai militari di Asti, in collaborazione con i colleghi di Varese, e sono così finite in manette. Da quanto trapela, le quattro donne si sarebbero impadronite di beni di lusso per circa centomila euro. Domani mattina alle ore 10:30 è in programma una conferenza stampa nella caserma dei carabinieri di Asti per illustrare i dettagli dell'operazione.