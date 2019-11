Scoperta sala slot illegale in una tavola calda del Torinese

La guardia di finanza ha scoperto una bisca clandestina in una tavola calda di Pianezza, in provincia di Torino. Dietro l'insegna 'Cucina. Vietato ai non addetti’, in realtà si nascondeva una vera e propria sala giochi illegale, a cui potevano avere accesso solo clienti selezionati attraverso un passaggio interno allo stabile. Dagli accertamenti effettuati dalle Fiamme Gialle di Susa, è emerso che le videoslot non erano collegate alla rete dei Monopoli di Stato. Le indagini dei militari continuano per risalire agli introiti non dichiarati, mentre il titolare del bar rischia sanzioni sino a 100mila euro.