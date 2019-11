Meteo a Torino: le previsioni del 14 novembre

La situazione meteo in città

A Torino cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge pomeridiane in trasformazione a neve dalla sera, sono previsti 27mm di pioggia e 0.2cm di neve. La temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Una nuova vasta area depressionaria si organizza ad Ovest dell'Italia. Molte nubi fin dal mattino, con prime precipitazioni in arrivo entro il pomeriggio un po' su tutti i settori. Tra sera e notte fase acuta con precipitazioni diffuse e forti. Neve in calo sulle Alpi fino a quote molto basse, prossime alla pianura tra fondovalle ossolano, torinese e cuneese. Neve anche sul fondovalle aostano. Possibili temporali sul Levante ligure. Ingresso della tramontana sul Ponente ligure, associata ad un calo della temperatura tra savonese e genovese occidentale. Mar ligure molto mosso.

La situazione meteo ad Asti

Ad Asti cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge pomeridiane in trasformazione a neve dalla sera, sono previsti 31mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 1000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest.

La situazione meteo a Cuneo

A Cuneo cieli molto nuvolosi al mattino con tendenza a deboli nevicate dal pomeriggio, in intensificazione dalla sera, sono previsti 18.5cm di neve. La temperatura massima registrata sarà di 4°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 1000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 7 µg/m³.