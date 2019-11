Questa mattina, poco dopo le 9, un incendio ha devastato la sede della federazione nazionale di calcio balilla, lungo la ex Statale 460 del Gran Paradiso a Feletto, in provincia di Torino. Le fiamme hanno interessato sia l'interno sia l'esterno della struttura. Da quanto trapela, negli uffici non c'era nessuno.

L'arrivo dei pompieri

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno spegnendo il rogo e mettendo in sicurezza l'edificio. Sono anche in corso gli accertamenti sulle cause dell'incendio da parte dei carabinieri.