Pedone investito da un furgone nel centro di Borgosesia: morto 70enne

Un uomo di 70 anni è morto stamattina in un incidente stradale avvenuto in via Montrigone, una delle strade principali di Borgosesia in provincia di Vercelli. L'uomo è stato investito da un furgone, poi è stato soccorso dal personale del 118 che ha provato a rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare. Il pensionato è deceduto poco dopo. Ancora da chiarire la causa le cause e la dinamica dell'incidente.