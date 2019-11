Uomo ferito in un parcheggio ad Alessandria: proseguono le indagini

Proseguono le indagini per stabilire l'esatta dinamica di quanto accaduto ieri pomeriggio nel parcheggio di piazza Garibaldi, dove un 40enne, italiano già noto alle forze dell'ordine, è stato trovato a terra ferito. L'uomo potrebbe essere caduto da solo. La zona del parcheggio dove è stato trovato il 40enne, si trova verso corso Cento Cannoni e via Cavour, più defilata rispetto a quella che conduce direttamente in centro città. A dare l'allarme è stato un passante, al momento non sono stati trovati testimoni. Il ferito, dopo essere stato operato, è stato ricoverato in Rianimazione.