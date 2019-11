Boscaiolo si ferisce mentre taglia una pianta: soccorso con elicottero

Un 57enne è rimasto gravemente ferito oggi pomeriggio durante il taglio di una pianta in un bosco di Valduggia, in provincia di Vercelli. Il 118 è intervenuto sul posto con un elicottero per soccorrere l’uomo che, a causa di un grave trauma cranico, era rimasto incosciente. L’equipe medica, a bordo del velivolo, ha stabilizzato il paziente dopo averlo imbarcato tramite verricello e lo ha infine trasportato in codice rosso in ospedale. All’operazione ha preso parte anche il soccorso alpino e speleologico piemontese.