Le previsioni meteo del weekend a Torino dal 9 al 10 novembre

La situazione meteo in città

A Torino cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1950m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

La circolazione di bassa pressione tende ad allontanarsi verso levante favorendo un parziale miglioramento del tempo sul Nordovest, dove avremo una spiccata variabilità caratterizzata da nubi irregolari alternate a spazi soleggiati. Nubi basse o nebbie al mattino sulla pianura piemontese. Ultime precipitazioni nella prima parte del giorno sulla Liguria orientale. Temperature in diminuzione nei valori minimi con locali gelate fino a quote medio-basse.

La situazione meteo a Novara

A Novara tempo perlopiù soleggiato, salvo nubi basse o banchi di nebbia al mattino, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1950m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Domenica giornata grigia con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge serali.

La situazione meteo ad Alessandria

Ad Alessandria nubi basse e banchi di nebbia in sollevamento diurno. rasserena in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 5,9 µg/m³.