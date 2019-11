Incidente in autostrada: morta 25enne nel Cuneese

Una 25enne di origini albanesi, dopo aver parcheggiato la propria Fiato Punto in una piazzola di sosta lungo l’autostrada Asti-Cuneo, si è messa a camminare contromano in mezzo alla carreggiata, per poi essere travolta e uccisa. La tragedia si è consumata ieri sera tra Castagnito e Alba (entrambi nel Cuneese). L’automobilista che ha investito la donna è stato trasportato al pronto soccorso sotto choc. La Polstrada ha avvisato i familiari e il padre della giovane, il quale ha avuto un malore in seguito alla notizia. La procura astigiana ha aperto un’indagine. La A33 è stata chiusa per oltre un’ora in direzione Cuneo.