Meteo a Torino: le previsioni di oggi 6 novembre

La situazione meteo in città

A Torino cieli molto nuvolosi o coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2150m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

La situazione meteorologica rimane caratterizzata da frequenti fronti atlantici che si susseguono l'uno con l'altro. Anche la giornata odierna sarà caratterizzata da nubi irregolari con possibilità di qualche piovasco specie su alto Piemonte. Altrove tempo nel complesso asciutto.

La situazione meteo a Novara

A Novara cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata, sono previsti 3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2150m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Est.

La situazione meteo a Cuneo

A Cuneo giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 2250m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 11,7 µg/m³.