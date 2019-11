Ha cercato di uccidere a coltellate il proprio vicino di casa dopo che questi si era intromesso durante una lite con la compagna: per questo un uomo, 29enne di origini romene, è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di tentato omicidio. E’ successo a Torino la scorsa notte, in un appartamento in via San Donato. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato San Donato dopo che la donna e la stessa vittima hanno chiamato il 112 lanciando l’allarme. Dagli accertamenti dei poliziotti è emerso che l'aggressore aveva un tasso alcolemico di 2,40.

Il ferito

La vittima, un italiano di 43 anni, ha riportato ferite alla mandibola, al braccio sinistro, al costato e al polso. E’ stato trasportato all'ospedale Maria Vittoria, dove si trova in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita.