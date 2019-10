Droga a Torino, quattro pusher arrestati a Lungo Dora Savona

Durante i controlli antidroga svolti in zona Lungo Dora Savona, a Torino, la polizia ha arrestato quattro extracomunitari originari dell’Africa centrale e irregolari in Italia. Ciascuno di loro utilizzava diversi escamotage per trasportare, nascondere e immettere la droga sul mercato. Gli agenti hanno sequestrato oltre 2 etti di sostanze stupefacenti.

I quattro arrestati

Ciascuno degli arrestati aveva un suo personale metodo per spacciare droga. Un senegalese di 25 anni, per esempio, si spostava a bordo di un taxi, ma non è riuscito a sfuggire al controllo delle volanti. L’uomo è stato trovato in possesso di ben 170 grammi di cocaina. Un 22enne somalo, invece, nascondeva abitualmente gli involucri contenenti le dosi da vendere alla base di un albero, per poi coprire tutto con del fogliame: i poliziotti sono riusciti a rinvenire 36 grammi di marijuana suddivisi in 6 parti. Altri 10 grammi della stessa sostanza sono stati sequestrati ad altri due spacciatori gambiani di 25 e 31 anni, i quali sono stati sorpresi a cedere il prodotto ad alcuni cittadini italiani che sono stati sanzionati.