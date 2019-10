Meteo a Torino: le previsioni del 22 ottobre

La situazione meteo in città

A Torino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio con schiarite dalla sera, sono previsti 4mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3250m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Insistono le correnti meridionali, ma via via meno cariche di precipitazioni. Giornata tra Sole e nubi, che saranno più compatte tra Ponente ligure e Ovest Piemonte dove saranno possibili residue piogge di debole entità. Clima molto mite per il periodo specie nei valori notturni. Di giorno massime sui 20-22°C. Ventilazione moderata da Nord in Liguria. Mar ligure mosso.

La situazione meteo ad Asti

Ad Asti cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio con schiarite dalla sera. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo a Cuneo

A Cuneo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera, sono previsti 4mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 4,8 µg/m³.