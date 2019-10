Torino, investe bambino che si era allontanato dal nonno: aggredito

Ha investito un bambino di cinque anni, che era 'sfuggito' alla mano del nonno mettendosi a correre in strada, ed è stato aggredito dai nonni e dal padre del piccolo. È avvenuto in via Monterosa a Torino, nel quartiere Barriera di Milano. Il bimbo è stato trasportato all'ospedale San Giovanni Bosco, in condizioni non gravi. L'automobilista aggredito, invece, è stato medicato all'ospedale Maria Vittoria. "Avevano anche dei bastoni", avrebbe raccontato alla polizia. Sono in corso le indagini degli agenti del commissariato Barriera Milano per chiarire la dinamica dell'incidente. La posizione degli aggressori, di origini cinesi, è al vaglio degli inquirenti.