Cuneo, rapinato il presidente dell’associazione invalidi del lavoro

Spiacevole disavventura per Silvio Olivero, presidente piemontese dell’Associazione nazionale lavoratori mutilati e invalidi del lavoro, aggredito e rapinato da due malviventi alla stazione di Cuneo. La vicenda è accaduta nella giornata di ieri, mentre Olivero stava raggiungendo Torino per la cerimonia della 69esima Giornata nazionale per le Vittime di incidenti sul lavoro.

Il pestaggio e la rapina

Olivero si trovava alla stazione di Cuneo quando è stato avvicinato da due persone, che lo hanno malmenato e rapinato. I due balordi si sono poi dati alla fuga, mentre il presidente Olivero è stato soccorso e trasportato all’ospedale più vicino per essere medicato.

Le parole del direttore di Sicurezza e Lavoro Massimiliano Quirico

Massimiliano Quirico, direttore di Sicurezza e Lavoro, sottolinea l’impegno di Olivero nello svolgimento della Giornata Nazionale per le Vittime di incidenti sul lavoro e si rammarica per l’accaduto: "Da anni al servizio di Anmil, nonostante i gravosi impegni familiari, Silvio Olivero è il promotore della Giornata torinese di oggi, il cui successo di partecipazione è dovuto a lui, che si è recato personalmente presso Inail, Regione Piemonte e Sicurezza e Lavoro per garantire la riuscita della manifestazione e ha telefonato a tutti i partecipanti per ricordare l'importanza dell'adesione all'evento. gli auguri di pronta guarigione da parte di Sicurezza e Lavoro, Regione Piemonte e Inail. Lo aspettiamo a dicembre per celebrare insieme la decima edizione delle Settimane della Sicurezza".