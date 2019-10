Chieri, travolti da suv davanti all’asilo: bimba ancora grave

E’ ancora in coma farmacologico, ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, la bimba di 2 anni e mezzo travolta martedì 8 ottobre da un Suv davanti all'asilo a Chieri (Torino). La piccola ha subito nei giorni scorsi a un intervento neurochirurgico e i medici hanno iniziato a ridurre la sedazione cui è sottoposta.

Dimesso uno degli altri bimbi investiti

E’ stato dimesso ieri invece uno degli altri bambini investiti, che, trasportato all'ospedale Cto in codice giallo dopo l'incidente, aveva riportato una contusione al volto e all'addome. Per lui la prognosi è di dieci giorni.

La dinamica dell'incidente

A investire i bambini è stato un Suv Toyota Land Cruiser, a bordo del quale non c’era nessuno, parcheggiato in un piazzale leggermente in salita. All’improvviso, il veicolo si è mosso travolgendo quattro bimbi. L’auto è intestata al padre di una delle titolari dell'asilo ed è in uso al fratello, che è stato l'ultimo a utilizzarlo. L’uomo è stato denunciato dai carabinieri. Difeso dall'avvocato Mariagrazia Pellerino, ha spiegato di aver tirato il freno a mano. Gli inquirenti attendono la perizia per capire se l'auto era parcheggiata in sicurezza.