Torino, estorsione alla sindaca Chiara Appendino: chiusa l'inchiesta

La sindaca di Torino Chiara Appendino sarebbe stata vittima di un’estorsione ad opera dell’ex portavoce Luca Pasquaretta, che l’avrebbe minacciata di rivelare dei particolari su vicende giudiziarie che la riguardavano per ottenere un posto di lavoro dopo la revoca del suo incarico di portavoce. E’ questa la ricostruzione dei magistrati della Procura di Torino nell’ambito dell’inchiesta, chiusa oggi, a carico di Pasquaretta. L’ex portavoce diventò poi collaboratore di Laura Castelli, all'epoca sottosegretario all'Economia. Sia Appendino che Castelli sono considerate "persone offese".

I filoni del procedimento

Sono 8 le persone indagate dalla Procura di Torino nell'ambito del procedimento che, tra le varie vicende prese in esame dai pubblici ministeri, contempla anche il presunto ricatto ai danni della sindaca. Luca Pasquaretta è accusato, oltre che per l'estorsione, anche per altri episodi. Uno di questi è la proiezione sul maxischermo della finale di Champions League del 3 giugno 2017 al Parco Dora: in questo caso, secondo quanto si apprende, è indagato di corruzione per avere ricevuto denaro e l'utilizzo di 4 automobili in cambio di favori all'organizzatore. Vi è poi il peculato per una consulenza da cinquemila euro ottenuta dal Salone del libro di Torino. Un'altra vicenda riguarda un incarico ricevuto da Pasquaretta in Basilicata.