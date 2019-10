Meteo a Torino: le previsioni di oggi 7 ottobre

La situazione meteo in città

A Torino giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2750m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Il rapido impulso instabile transita rapidamente verso Sud e fin dal mattino il tempo migliora sulle regioni di Nord Ovest. Prima parte del giorno con ancora molti nubi tra basso Piemonte e Liguria con residui piovaschi in veloce esaurimento. Ampie schiarite ovunque entro il pomeriggio a partire da Nord. Temperature in calo in montagna, massime in pianura intorno ai 20°C. Venti tesi di tramontana sul Ligure, mare molto mosso al largo.

La situazione meteo ad Asti

Ad Asti molte nubi in rapida dissoluzione diurna fino a cieli sereni. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2700m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord.

La situazione meteo a Cuneo

A Cuneo cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli stellati in serata. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2700m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 5,3 µg/m³.