Novara, trasportavano ricambi per auto: due denunce per ricettazione

La polizia ha denunciato per ricettazione un 21enne e un 28enne, entrambi di origine albanese. I due, fermati per un normale controllo a Novara, viaggiavano a bordo di un’Alfa Romeo 147, al cui interno gli agenti hanno rinvenuto diversi pezzi di ricambio per auto, tra cui un cambio automatico Audi, un cambio manuale Volkswagen, due ammortizzatori completi anteriori, due dischi per freni anteriori e due dischi per freni posteriori. Il materiale è stato sequestrato.