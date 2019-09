Un 70enne è morto annegato nelle acque del lago d’Orta, sul longolago di Pella, nel Novarese. L'incidente è probabilmente accaduto ieri sera. Il pensionato aveva cenato in una pizzeria e poi si era avvicinato al porticciolo. Per cause in via d'accertamento, sarebbe finito in acqua non riuscendo più a risalire. Questa mattina un passante ha notato il corpo e ha subito dato l'allarme.