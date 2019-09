Benzinaio ferito alla gamba da colpo di pistola nell’Alessandrino

Attimi di panico questa mattina in una stazione di servizio lungo la provinciale Novi-Ovada a Basaluzzo, nell’Alessandrino. Un benzinaio è stato ferito a una gamba da un colpo di pistola durante un tentativo di rapina, mentre tentava di cercava di mettere in fuga il malvivente. L’uomo, subito soccorso dal personale del 118, è stato ricoverato all’ospedale di Novi Ligure e non sarebbe in pericolo di vita.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri giunti sul posto, il benzinaio avrebbe cercato di fermare il rapinatore che, prima di fuggire, ha fatto fuoco. Al momento, non è ancora chiaro se il malvivente sia riuscito oppure no a portare via l’incasso.