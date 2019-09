Trovato morto il 72enne scomparso nel Verbano

È stato ritrovato senza vita Ferruccio Ferraris, il pensionato di 72 anni di Crodo (VCO), disperso da una settimana sulle alture di Montecrestese, in Val d'Ossola. Il corpo è stato ritrovato questa mattina, domenica 14 settembre, nel corso delle ricerche che hanno visto coinvolte oltre duecento persone di vari gruppi, tra cui Aib e Protezione civile.

Le ricerche

Il ritrovamento del pensionato è avvenuto nei boschi di Montecrestese. Il corpo era in fondo a un canalone: l'uomo sarebbe scivolato mentre cercava funghi poco distante dalla baita che possedeva nell'alpeggio di Coipo di Montecrestese. Per riuscire ad avere ricerche mirate, e sfruttare al meglio le risorse in campo, il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese con i militari del SAGF ed i Vigili del Fuoco hanno lavorato per due giorni per organizzare le squadre e per perimetrare le zone di ricerca in cui l'uomo è stato trovato.





