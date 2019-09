Torino, segnalati 20 dehors abusivi in procura: ipotesi reato edilizio

La Città di Torino ha inviato circa venti segnalazioni di dehors irregolari, in alcuni casi chiusi sui quattro lati e, quindi, equiparabili a padiglioni, alla procura locale, in seguito a controlli svolti dai tecnici del Comune e dalla polizia municipale nel corso dell'estate. Proprio per evitare situazioni del genere, il Consiglio comunale ha approvato un nuovo regolamento, che entrerà in vigore nel gennaio 2020.

Si valuta la sussistenza di reati edilizi

Le vecchie norme vietano la realizzazione di "padiglioni" nel centro storico di Torino; il nuovo regolamento, concordato con la Sovrintendenza, autorizza invece la realizzazione di 'padiglioni' in cinque piazze storiche della città. I pm valuteranno la sussistenza di reati edilizi in base alle segnalazioni ricevute. Ieri la procura ha ottenuto il sequestro di un locale del centro per disturbo della quiete pubblica nell'ambito di una serie di accertamenti nati dagli esposti dei residenti del centro città contro la movida.