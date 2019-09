Le previsioni meteo del weekend a Torino dal 14 al 15 settembre

La situazione meteo in città

A Torino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 4300m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Domenica cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Nuova giornata dal sapore estivo sul Nordovest, dove avremo cieli generalmente sereni o poco nuvolosi, con passaggio di nubi alte o velature sul Ponente ligure e addensamenti sulle Prealpi piemontesi. Clima ancora estivo, con temperature diurne intorno ai 27-28°C. Venti deboli a tutte le quote e mar ligure poco mosso.

La situazione meteo a Vercelli

A Vercelli cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 4200m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Domenica cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata.

La situazione meteo a Biella

A Biella cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 4200m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Est. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 7,1 µg/m³.