Torino, fa l'autista di un pusher per pagarsi le dosi: denunciato

Un uomo di 37 anni, a Torino, è stato denunciato perché si era fatto "assumere" come autista da un pusher in cambio di qualche dose, non avendo i soldi per comprare la droga. Il 37enne è stato intercettato dalla polizia mentre, con la sua auto nera, era parcheggiato nel quartiere Mirafiori tra via Gaidano e via Rubino.

In manette anche il pusher

Gli agenti hanno fermato anche lo spacciatore, un gabonese di 23 anni che per nascondersi si era rannicchiato sui sedili posteriori dell'auto e aveva gettato un pacchetto con 30 grammi di crack sotto la macchina. Il 23enne è stato arrestato per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Il 37enne è stato denunciato per favoreggiamento personale.