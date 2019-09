La situazione meteo in città

A Torino cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

La depressione transitata ad Ovest favorendo la rimonta di un campo di alta pressione sul Nord Italia. Giornata nel complesso stabile e soleggiata sulle regioni di Nord-Ovest, salvo per qualche locale annuvolamento. Temperature in aumento nei valori massimi.

La situazione meteo ad Novara

A Novara cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sud-Sudovest.

La situazione meteo ad Asti

Ad Asti bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 6,1 µg/m³.