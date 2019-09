Asti, rubano vini e formaggi alla Douja d'Or: fermati due 20enni

Avevano sottratto formaggi, miele e bottiglie di vino dagli stand della Douja D’Or, il Salone Nazionale di Vini Selezionati che si tiene ogni anno ad Asti: per questo due ventenni, di Novara e di Pavia, sono stati denunciati dai carabinieri e dovranno rispondere di furto aggravato in concorso. I due giovani avevano rubato nella notte i prodotti enogastronomici dagli stand in piazza Roma ed erano poi fuggiti per corso Alfieri. Sono stati però fermati dai militari in piazza Statuto, sorpresi con la refurtiva addosso e portati in caserma. Bottiglie, miele e formaggi sono stati riconsegnati ai legittimi proprietari.