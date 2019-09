Tre 17enni sono state arrestate per furto aggravato in concorso, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale a Nichelino, nel Torinese. Un passante ha visto le tre rom scavalcare la recinzione di una villetta in via Cecchi e ha allertato le forze dell’ordine. All'arrivo dei carabinieri, il gruppo è salito su un'Audi, intestata a un prestanome, e si è dato alla fuga. Durante la folle corsa, con sorpassi azzardati e strade imboccate in contromano, le tre hanno lanciato dall'auto uno zaino con la refurtiva.

Agli agenti hanno detto di avere 12 anni

Bloccate poco prima di Torino, si sono rifiutate di fornire le generalità e, per sfuggire alle manette, hanno riferito di avere 12 anni. Dagli accertamenti delle forze dell’ordine è emerso che si erano allontanate da una comunità di Roma.