Rivoli, faceva sparire soldi da una cassaforte in casa: arrestata colf

A Rivoli, in provincia di Torino, una ragazza di 32 anni, una colf romena, è stata arrestata per furto in abitazione aggravato. La donna, ora ai domiciliari, dovrà rispondere di un ammanco di oltre 25mila euro. Soldi spariti da una cassaforte in un appartamento, che però non presentava alcun segno di effrazione.

Le indagini

Dopo appostamenti e pedinamenti, i carabinieri hanno arrestato la colf di un pensionato. La 32enne è stata bloccata nel pomeriggio di ieri, venerdì 6 settembre, al termine delle pulizie. Nascosti negli slip aveva 350 euro in contanti, il bottino dell'ultimo "prelievo" dalla cassaforte.

Data ultima modifica 07 settembre 2019 ore 11:52