Nascondono la cocaina nel materasso: arrestati due 30enni a Cuneo

La Squadra mobile di Cuneo ha arrestato due 30enni, uno di cittadinanza albanese, per detenzioni di stupefacenti ai fini di spaccio. La droga è stata scoperta con un blitz in un appartamento in provincia all'alba di oggi, venerdì 6 agosto. I due uomini erano pedinati da tempo dalla polizia e si trovano ora nel carcere Cerialdo di Cuneo.

Rinvenute cocaina, marijuana e tremila euro

Gli uomini delle forze dell’ordine hanno trovato nell’abitazione 660 grammi di cocaina nascosti in otto involucri di plastica termosaldati dentro un materasso, cinque grammi di marijuana, macchine per il sottovuoto e il necessario per confezionare le dosi, oltre a tremila euro in contanti. Le indagini proseguono per risalire ai fornitori.