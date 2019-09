Palloncini colorati ai funerali di Yoan, il 23enne ucciso nel Novarese

Sono stati celebrati nella mattinata di oggi 4 settembre a Cureggio, nel Novarese, i funerali di Yoan Leonardi, il 23enne ucciso dall’amico coetaneo Alberto Pastore lo scorso 25 agosto.

A celebrare le esequie è stato il precedente parroco, don Salvatore Gentile, che ha avuto parole di grande apprezzamento per la forza d'animo mostrata dal padre, dalla madre e dalla sorella di Yoan e ha chiesto "misericordia per Alberto, che dovrà compiere un lungo percorso per rendersi conto di quel che è successo e prepararsi a una nuova vita”.

Palloncini e murales per dire addio a Yoan

In chiesa erano presenti anche i genitori di Alberto. Finita la cerimonia, un lungo corteo con palloncini colorati ha accompagnato il feretro al Cementone, lo spiazzo di Cureggio dove Yoan si trovava sempre con i suoi amici. Nella notte è stato dipinto un murales che ripercorre alcuni passaggi della vita del ragazzo ucciso.

La vicenda

Alberto Pastore aveva accoltellato Yoan fuori dalla discoteca Aeroplano, in località Campagnola di Comignago per poi confessarlo su Facebook e Instagram.

Il giovane si era convinto che l’amico di sempre fosse in qualche modo la causa della rottura con la sua fidanzata, Sara, e cosi lo ha ucciso.