Incidente stradale a Tortona, muore donna di 76 anni

A Tortona, in provincia di Alessandria, una donna di 76 anni è morta in un incidente stradale, in frazione Castellar Ponzano. La donna era alla guida di una Ford Ka che, per cause ancora da accertare, mentre procedeva lungo la provinciale 35 è uscita di carreggiata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli operatori del servizio di soccorso 118.