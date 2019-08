Torino, sfonda vetrata di un ristorante e ruba 30 euro: arrestato

Ha sfondato la vetrina di un ristorante usando un tombino divelto dal marciapiede e, dopo essersi introdotto nel locale, è riuscito a sottrarre circa 30 euro dalla cassa. Protagonista dell’episodio, successo a Torino in via Mazzini, un italiano di 18 anni che è stato arrestato dalla polizia.

L'arresto

Il ragazzo è stato identificato grazie alla testimonianza di un giovane che ha notato il 18enne fuggire in bicicletta, prima in via Accademia Albertina e poi in contromano nel controviale di corso Vittorio Emanuele II. Fermato dagli agenti, il ragazzo è stato sorpreso con ferite sulle mani, mentre tracce di sostanze ematiche erano state trovate dagli agenti sul telaio della porta d'ingresso del locale vittima del furto. Il 18enne, già noto alle forze di polizia, è finito in manette per furto aggravato.