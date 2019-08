Moncalieri, incendio in un deposito di gomme

Un incendio è divampato nella sera di venerdì 23 agosto in un deposito di un gommista a Moncalieri, comune alle porte di Torino, in strada Carignano. Le fiamme, domate dalle squadre dei vigili del fuoco, hanno distrutto un capannone in cui venivano raggruppate gomme usate. Al momento non sono ancora chiare le cause del rogo, sull'accaduto indagano i carabinieri.