Una donna di 72 anni è stata aggredita da un pitbull in un condominio in via Mazzini, a Valenza, in provincia di Alessandria. La pensionata è stata trasportata all'ospedale Santi Biagio e Antonio, da dove è stata poi trasferita al Cto di Torino: ora è ricoverata in prognosi riservata. Il cane non è di proprietà della donna ferita ed è rinchiuso nel canile convenzionato con il Comune. Sull'episodio sta indagando la polizia municipale.