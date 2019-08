Arrestati quattro uomini a Torino per rissa in un circolo privato

Quattro uomini di origine peruviana, due fratelli di 18 e 24 anni e altri due giovani di 27 e 33 anni, sono stati arrestati dalla polizia per rissa aggravata e danneggiamento. È accaduto a Torino, nel quartiere Barriera di Milano. A dare l'allarme sono stati alcuni testimoni che hanno assistito alla scena.

La rissa è avvenuta in un circolo privato in via Desana

A quanto si apprende da una prima ricostruzione, i due fratelli, brandendo una cinghia e una bottiglia, hanno aggredito alcuni esponenti di un altro gruppo in un circolo privato in via Desana. Ad aiutarli è arrivato il 33enne che ha lanciato un cassonetto dell'immondizia contro un'auto parcheggiata in zona. Il 27enne, invece, si è lanciato nella mischia aggredendo un uomo con calci e pugni e infrangendo i finestrini di un suv posteggiato nella via.