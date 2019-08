Novi Ligure, scoperta evasione fiscale per oltre 12 milioni di euro

Un'evasione fiscale per oltre 12 milioni di euro è stata scoperta dagli uomini del Nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza nella zona di Novi Ligure (Alessandria) nel corso di una verifica su due società operanti nel settore del commercio all'ingrosso di macchinari. In collaborazione con i colleghi di Genova, dove era emersa l'esistenza di aziende cartiere che emettevano fatture false, i militari hanno individuato un sistema di frode sull'Iva e sulle imposte sui redditi messo in atto da una ditta del Novese. Gli episodi contestati sono stati compiuti tra il 2013 e il 2017. Una società fornitrice, specializzata nella manutenzione e riparazione delle macchine, si è rivelata evasore totale per aver omesso di dichiarare, nei periodi d'imposta 2016 e 2017, e ricavi per diversi milioni di euro.