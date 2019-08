Torino, rompe una statuetta in testa alla moglie: arrestato

Al culmine di un litigio ha ferito la moglie spaccandole in testa una statuetta in coccio. Per questo l'uomo, un italiano di 50 anni, è stato arrestato dalla polizia a Torino. A chiamare i soccorsi è stata la vittima che, approfittando di un momento di disattenzione del marito, è riuscita a contattare il 112. Agli agenti delle volanti, la donna ha raccontato violenze che andavano avanti da anni. "Ho deciso di denunciarlo solo ora - ha spiegato – perché speravo cambiasse. Sono stata zitta perché non volevo divorziare, ho taciuto convinta di fare il bene della nostra coppia". L'uomo è finito in manette per maltrattamenti in famiglia ed è stato denunciato per minacce e oltraggio a pubblico ufficiale.