Casale Monferrato, anziano muore travolto da camion: figlio alla guida

Un uomo di 79 anni è morto all'ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato (Alessandria) dopo essere stato investito da un camion alla cui guida era il figlio. Quest’ultimo, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, stava uscendo in retromarcia dall’officina di cui è proprietario, situata in corso Dante, e, non essendosi accorto della presenza del genitore, invalido in carrozzina, lo ha travolto. Sul posto, con i carabinieri, sono intervenuti 118, vigili del fuoco e Spresal. Le indagini proseguono per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Il mezzo è stato sequestrato.